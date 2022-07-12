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1 час назад

Трансферы РПЛ, лето-2022, Артём Дзюба тренируется с «Рубином», видео, куда перейдёт экс-футболист «Зенита», подробности

Чемпионат.com

Артём повеселился со Слуцким и его футболистами.

Зачем Дзюба пришел в "Рубин"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Артём Дзюба без команды уже полтора месяца. После окончания прошлого сезона нападающий покинул «Зенит» и с тех пор находится в поиске. Дзюбу ждали в Турции (больше всего было слухов про «Фенербахче»), но переговоры затянулись и до сих пор не привели ни к какому соглашению. А сейчас оказалось, что Артём в России.

Где же Дзюба?

Артём пригнал на сборы «Рубина», где тренирует его друг Леонид Слуцкий. Клуб даже выкатил видео с нападающим. Дзюба, улыбаясь, со всеми поздоровался, прошёлся со Слуцким и принял участие в тренировке.

Если забыли, «Рубин» по итогам прошлого сезона впервые рухнул в Первую лигу. Команда сыпалась практически весь чемпионат, а в последнем туре драматично проиграла «Уфе» и попрощалась с РПЛ.

Было бы неожиданно увидеть одного из лучших футболистов России не в высшем дивизионе, но не спешите удивляться. Пресс-служба «Рубина» сразу же уточнила: речь о подписании контракта не идёт, Дзюба просто приехал поддержать форму во время поиска нового клуба.

Где вообще ждать Дзюбу?

Уже точно ясно, что не в Сербии. Под конец прошлого сезона Дзюбой заинтересовалась «Црвена Звезда», но сейчас в клубе полностью исключают вероятность перехода. Из Турции новостей тоже давно нет, хотя местные СМИ всегда активно освещают любые трансферные зацепки.

Чемпионат.ком

Зато точно не исключён вариант, что Дзюба останется в России. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев перед матчем за Суперкубок со «Спартаком» намекнул, что Артём может оказаться в составе серебряного призёра РПЛ:

— Общаюсь с Дзюбой. Я тоже волнуюсь и переживаю, что он пока не нашёл команду. Надеюсь, скоро найдёт. «Сочи» — реальный вариант? Почему бы и нет.

Сам Дзюба тем временем даёт понять, что скоро его трансферная сага подойдёт к концу. Неделю назад Артём выложил в соцсети фото льва с многозначительной подписью: «Скоро придёт и твоё время. Прояви терпение».

Вариант с «Рубином», судя по заявлению клуба, всё же отпадает, так что нам остаётся только следовать инструкции от Дзюбы и терпеть.

Футбол,Артем Дзюба,Александр Медведев,Зенит,Спартак,
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