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29 минут назад

Карпин оценил отказ в выдаче Fan ID его дочерям

Lenta.ru

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин подверг критике необходимость оформлять паспорта болельщика (Fan ID) детям младше 16 лет. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Карпин прокомментировал отказ в выдаче Fan ID его дочерям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По оценке специалиста, юные болельщики не являются злостными нарушителями правопорядка.

«Законы же меняются. Сейчас такая ситуация, завтра она будет иной — почему, если мы видим проблему, нельзя отменить закон или его изменить?» — заявил Карпин.

По словам специалиста, его дочери пока не будут ходить на стадион. 11 июля стало известно, что им отказали в выдаче Fan ID из-за отсутствия свидетельств о рождении российского образца.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

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