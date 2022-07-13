Карпин прокомментировал отказ в выдаче Fan ID его дочерям

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин подверг критике необходимость оформлять паспорта болельщика (Fan ID) детям младше 16 лет. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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По оценке специалиста, юные болельщики не являются злостными нарушителями правопорядка.

«Законы же меняются. Сейчас такая ситуация, завтра она будет иной — почему, если мы видим проблему, нельзя отменить закон или его изменить?» — заявил Карпин.

По словам специалиста, его дочери пока не будут ходить на стадион. 11 июля стало известно, что им отказали в выдаче Fan ID из-за отсутствия свидетельств о рождении российского образца.