Нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду предложили перейти в клуб из Саудовской Аравии. Как сообщает «Чемпионат.com», руководство неназванной команды предложило легендарному футболисту зарплату в 125 млн евро в год.

Так, в предложение входит 30 млн евро за трансфер для «Манчестер Юнайтед», 20 млн евро на комиссионные агентам и 250 млн евро в виде зарплаты самому Роналду по контракту на два сезона.

Напомним, 9 июля стало известно, что спортсмен не поехал с «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне в Таиланд. До этого он пропустил несколько тренировок с командой, решив поддерживать свою форму самостоятельно.