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1 час назад

Роналду получил предложение из Саудовской Аравии на 125 млн евро в год

Никита Бородкин

Нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду предложили перейти в клуб из Саудовской Аравии. Как сообщает «Чемпионат.com», руководство неназванной команды предложило легендарному футболисту зарплату в 125 млн евро в год.

Так, в предложение входит 30 млн евро за трансфер для «Манчестер Юнайтед», 20 млн евро на комиссионные агентам и 250 млн евро в виде зарплаты самому Роналду по контракту на два сезона.

Напомним, 9 июля стало известно, что спортсмен не поехал с «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне в Таиланд. До этого он пропустил несколько тренировок с командой, решив поддерживать свою форму самостоятельно.

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При этом новый главный тренер клуба Эрик тен Хаг подчеркивал, что Роналду лично не говорил ему о желании покинуть клуб. Он также отмечал, что футболист входит в его планы на игру и не продается другим командам.

Футбол,Видео,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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