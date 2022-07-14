«Челси» вступил за борьбу за полузащитника Де Йонга

Ранее СМИ сообщали, что Манчестер Юнайтед » заплатит за игрока 65 миллионов евро, а еще 25 миллионов будут перечислены в качестве бонусов.

Контракт Де Йонга с «Барселоной» действует до 2026 года. В завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.