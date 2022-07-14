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1 час назад

«Челси» вступил за борьбу за полузащитника Де Йонга — СМИ

Матч ТВ

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Talksport.

«Челси» вступил за борьбу за полузащитника Де Йонга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, в трансфере голландца заинтересован главный тренер «Челси» Томас Тухель.

Ранее СМИ сообщали, что Манчестер Юнайтед» заплатит за игрока 65 миллионов евро, а еще 25 миллионов будут перечислены в качестве бонусов.

Контракт Де Йонга с «Барселоной» действует до 2026 года. В завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

Футбол,Томас Тухель,Манчестер Юнайтед,
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