Газзаев о Дзюбе: для Первой лиги это, конечно, фигура

"Такими игроками разбрасываться не нужно. Но если он будет за "Рубин" играть, то для Первой лиги это, конечно, фигура. Он поможет популяризировать футбол и первый дивизион", - сказал Газзаев.

В прошлом сезоне он вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. До сих пор форвард не нашел клуб для продолжения карьеры. Вчера стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского "Рубина", который по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига).