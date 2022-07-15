Газзаев о Дзюбе: для Первой лиги это, конечно, фигура

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в казанский "Рубин", передает "КП".
"Такими игроками разбрасываться не нужно. Но если он будет за "Рубин" играть, то для Первой лиги это, конечно, фигура. Он поможет популяризировать футбол и первый дивизион", - сказал Газзаев.
В прошлом сезоне он вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. До сих пор форвард не нашел клуб для продолжения карьеры. Вчера стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского "Рубина", который по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига).
Однако, позже появилась информация о том, что нападающий не будет подписывать полноценный контракт с клубом из столицы Татарстана. Ранее экс-игрок московского "Динамо" Виталий Дьяков поделился мнением о судьбе экс-форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.