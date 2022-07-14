Генич назвал клуб РПЛ, где Дзюба мог бы продолжить карьеру

— Дзюба приехал в «Рубин» потренироваться, он в хороших отношениях со Слуцким. А куда еще ему ехать? Московские команды не пригласят, в «Зенит» дорога закрыта, в «Ростове» Карпин, в Грозный он не поедет. Для «Рубина» это хороший ход с точки зрения привлечения внимания, Дзюба тоже напомнил, что он существует.



Если он не найдет другие варианты, то кроме «Сочи» не вижу для него другой команды в РПЛ, где он мог бы удовлетворить свои финансовые потребности и амбиции большого нападающего. Если рассматривать как вызов, то «Сочи» для Артема — хороший вариант, — сказал Генич.