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53 минуты назад

Генич назвал клуб РПЛ, где Дзюба мог бы продолжить карьеру

Матч ТВиещё 1

Комментатор Константин Генич в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» назвал футбольный клуб «Сочи» вероятным вариантом продолжения карьеры форварда Артема Дзюбы.

Генич назвал клуб РПЛ, где Дзюба мог бы продолжить карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время футболист поддерживает форму в казанском «Рубине».

— Дзюба приехал в «Рубин» потренироваться, он в хороших отношениях со Слуцким. А куда еще ему ехать? Московские команды не пригласят, в «Зенит» дорога закрыта, в «Ростове» Карпин, в Грозный он не поедет. Для «Рубина» это хороший ход с точки зрения привлечения внимания, Дзюба тоже напомнил, что он существует.

Если он не найдет другие варианты, то кроме «Сочи» не вижу для него другой команды в РПЛ, где он мог бы удовлетворить свои финансовые потребности и амбиции большого нападающего. Если рассматривать как вызов, то «Сочи» для Артема — хороший вариант, — сказал Генич.

33-летний Дзюба покинул «Зенит» 22 мая по окончании срока действия контракта.

Футбол,Константин Генич,Зенит,
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