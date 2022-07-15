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59 минут назад

Депутат Терюшков о пиве: «Не представляю, чтобы болельщик выпил 5 литров на стадионе и ввел себя в непонятное состояние. Это не тот напиток, из-за которого теряют разум»

Sports.ruиещё 2

Депутат Роман Терюшков считает, что люди не будут терять разум из-за пива на стадионах.

Из-за пива разум не теряют: уверен депутат Терюшков
Фото: Sports.ruSports.ru

В четверг исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что осенью депутаты Государственной думы вернутся к разработке законопроекта о продаже напитка на аренах.

«По появлению пива на стадионах позиция неоднозначная. Мы должны создавать цивилизованные условия для наших болельщиков, чтобы они просто не пили эту же бутылку пива в подворотне где-то возле стадиона.

Сейчас запущен эксперимент по возможности продажи алкогольной продукции в Москве. Речь о пиве и вине. На основании этого эксперимента комитет, коллеги депутаты, а также правоохранительные органы будут возвращаться к этому вопросу, чтобы формировать закон, исходя из того, что мы увидим.

Говорить о вероятности сложно, просто надо видеть результаты эксперимента. Мы видели опыт на чемпионате мира, где был паспорт болельщика, там правопорядок никто особо не нарушал.

Я сложно представляю себе, чтобы болельщик выпил на стадионе 5 литров пива и ввел себя в непонятное состояние. Пиво – это не тот напиток, из-за которого люди теряют разум», – уверен член комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ.

Футбол,Александр Алаев,Роман Терюшков,Госдума,
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