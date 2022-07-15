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1 час назад

Кавазашвили: Дзюба любит деньги, а не футбол

Алиса Селезнёва

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, почему форвард Артем Дзюба после ухода из петербургского «Зенита» по-прежнему остается без работы. Об этом пишет Sport24.

Он отметил, что сегодня стартует новый сезон Российской премьер-лиги, а один из лучших нападающих лиги Артем Дзюба до сих пор не определился с клубом. Всему виной, алчность футболиста.

«Пусть Дзюбе уже и 33 года, но он по-прежнему неплохой футболист. А без клуба сидит, потому что помешан на деньгах. Артем пытается выбить как можно больше денег у своего будущего работодателя. Видимо, ценник он на себя повесил огромный, если до сих пор никто не решился удовлетворить его запросы. Дзюба любит деньги, а не футбол, поэтому его нельзя считать великим футболистом», — сказал Кавазашвили.

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, а также семь результативных передач. После окончания сезона у Дзюбы закончился контракт с «Зенитом» и пока что он остается без клуба.

Артём Дзюба определился с новым клубом

Ранее экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил о возможном переходе Дзюбы в казанский «Рубин».

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