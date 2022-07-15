«Пусть Дзюбе уже и 33 года, но он по-прежнему неплохой футболист. А без клуба сидит, потому что помешан на деньгах. Артем пытается выбить как можно больше денег у своего будущего работодателя. Видимо, ценник он на себя повесил огромный, если до сих пор никто не решился удовлетворить его запросы. Дзюба любит деньги, а не футбол, поэтому его нельзя считать великим футболистом», — сказал Кавазашвили.