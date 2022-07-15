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1 час назад

CAS отклонил апелляцию российских клубов и РФС в деле об отстранении от турниров под эгидой УЕФА

Rusfootballиещё 3

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции ЦСКА, "Динамо", "Зенита" и "Сочи", а также РФС на решение УЕФА об отстранении от турниров под эгидой организации. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

CAS отклонил апелляции об отстранении российских клубов от еврокубков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

2 мая исполком УЕФА отстранил на сезон-2022/23 российские клубы от еврокубков. "Зенит", "Сочи", ЦСКА и "Динамо" направили апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на это решение УЕФА.

Также от турниров под эгидой УЕФА была отстранена и сборная России. Национальная команда была исключена из розыгрыша Лиги наций. Также российская команда не смогла побороться за путевку на ЧМ-2022, так как была отстранена ФИФА от стыковых матчей.

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