CAS отклонил апелляции об отстранении российских клубов от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции ЦСКА, "Динамо", "Зенита" и "Сочи", а также РФС на решение УЕФА об отстранении от турниров под эгидой организации. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

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2 мая исполком УЕФА отстранил на сезон-2022/23 российские клубы от еврокубков. "Зенит", "Сочи", ЦСКА и "Динамо" направили апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на это решение УЕФА.