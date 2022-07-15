РФС отреагировал на решение CAS по апелляции на отстранение россиян

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на отстранение отечественных клубов и сборных. Об этом сообщает РИА Новости.

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В РФС заявили о категорическом несогласии с решением CAS, который ранее отклонил протест со стороны союза, а также нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

В РФС допустили обращение в Верховный суд Швейцарии, а также попытку взыскать компенсацию материальных убытков с Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Кроме того, в организации отметили, что ждут полного текста решения CAS.