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1 час назад

РФС отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию на отстранение россиян

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В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на отстранение отечественных клубов и сборных. Об этом сообщает РИА Новости.

РФС отреагировал на решение CAS по апелляции на отстранение россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В РФС заявили о категорическом несогласии с решением CAS, который ранее отклонил протест со стороны союза, а также нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

В РФС допустили обращение в Верховный суд Швейцарии, а также попытку взыскать компенсацию материальных убытков с Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Кроме того, в организации отметили, что ждут полного текста решения CAS.

Российский футбол столкнулся с изоляцией из-за решений ФИФА и УЕФА. Спортивные организации исключили отечественные сборные и клубы. В частности, московский «Спартак», несмотря на выход в плей-офф Лиги Европы в сезоне-2021/2022, не смог продолжить участие в розыгрыше.

Футбол,РФС,УЕФА,Спартак,
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