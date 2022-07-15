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1 час назад

CAS заявил, что российские сборные и клубы не ответственны за ситуацию на Украине, но ФИФА и УЕФА должны обеспечить безопасность матчей

Sports.ru

В пятницу Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров со стороны ФИФА и УЕФА в связи с событиями на Украине.

CAS заявил, что российские сборные и клубы не ответственны за ситуацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комиссия установила, что эскалация конфликта, а также реакция общественности и правительств во всем мире создали непредвиденные и беспрецедентные обстоятельства, на которые ФИФА и УЕФА должны были отреагировать.

Принимая решение, что российские команды и клубы не должны участвовать в соревнованиях под их эгидой, пока сохраняются такие обстоятельства, стороны действовали в рамках полномочий, данных им соответствующими уставами и положениями.

Комиссия считает нужным не давать характеристику конфликту, а сосредоточить внимание на его последствиях для Украины.

Экспертная группа считает прискорбным тот факт, что нынешние операции на Украине, за которые российские футбольные команды, клубы и игроки сами не несут ответственности, в силу решений ФИФА и УЕФА оказали такое неблагоприятное воздействие на них и российский футбол в целом, но, по мнению экспертной группы, эти последствия были компенсированы необходимостью безопасного и упорядоченного проведения футбольных мероприятий для остального мира.

Панель CAS считает прискорбным тот факт, что действия на Украине, за которые российские футбольные клубы и игроки не несут никакой ответственности, оказывают негативное влияние на них и российский футбол в целом.

Но это компенсируется необходимостью безопасного и упорядоченного проведения футбольных матчей для остального мира», – говорится в сообщении Спортивного арбитражного суда.

Футбол,РФС,УЕФА,
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