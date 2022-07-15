CAS заявил, что российские сборные и клубы не ответственны за ситуацию

«Комиссия установила, что эскалация конфликта, а также реакция общественности и правительств во всем мире создали непредвиденные и беспрецедентные обстоятельства, на которые ФИФА и УЕФА должны были отреагировать.



Принимая решение, что российские команды и клубы не должны участвовать в соревнованиях под их эгидой, пока сохраняются такие обстоятельства, стороны действовали в рамках полномочий, данных им соответствующими уставами и положениями.



Комиссия считает нужным не давать характеристику конфликту, а сосредоточить внимание на его последствиях для Украины.



Экспертная группа считает прискорбным тот факт, что нынешние операции на Украине, за которые российские футбольные команды, клубы и игроки сами не несут ответственности, в силу решений ФИФА и УЕФА оказали такое неблагоприятное воздействие на них и российский футбол в целом, но, по мнению экспертной группы, эти последствия были компенсированы необходимостью безопасного и упорядоченного проведения футбольных мероприятий для остального мира.



Панель CAS считает прискорбным тот факт, что действия на Украине, за которые российские футбольные клубы и игроки не несут никакой ответственности, оказывают негативное влияние на них и российский футбол в целом.



Но это компенсируется необходимостью безопасного и упорядоченного проведения футбольных матчей для остального мира», – говорится в сообщении Спортивного арбитражного суда.