«Ахмат» усилился лучшим бомбардиром РПЛ

Грозненский «Ахмат» усилился нападающим Гамидом Агаларовым. Об этом сообщается на сайте клуба.

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21-летний форвард подписал контракт с «Ахматом» на три года. Агаларов будет выступать за грозненцев под 77-м номером. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.

Нападающий перешел в клуб из «Уфы». В минувшем сезоне он забил 19 мячей в 29 матчах, что позволило ему стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).