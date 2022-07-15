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1 час назад

"Спартак" возьмет на себя организацию похорон Ярцева

Газета.Ruиещё 4

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что клуб возьмет на себя организацию похорон бывшего игрока и тренера команды Георгия Ярцева. Слова Зеленова передает "Чемпионат".

"Спартак" возьмет на себя организацию похорон Ярцева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Команда только что приземлилась в Грозном. Включили телефоны, и узнали эту трагичную новость. Все ребята в шоке. Пока мы не можем сказать, где и когда пройдет прощание с Ярцевым, мало времени прошло. Но разумеется, клуб возьмет на себя всю организацию", — сказал Зеленов.

Ярцев возглавлял национальную команду России с 2003 по 2005 год. Также он был главным тренером "Динамо", "Ротора" и "Торпедо". Последним местом работы Ярцева был футбольный клуб "Тамбов", в котором он занимал должность вице-президента. В 1996 году Ярцев привел "Спартак" к золотым медалям чемпионата России.

В качестве игрока Ярцев выступал за "Спартак", "Локомотив", смоленскую "Искру" и ряд других клубов. За сборную СССР по футболу он провел пять матчей.

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал известие о смерти Георгия Ярцева.

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