"Спартак" возьмет на себя организацию похорон Ярцева

"Команда только что приземлилась в Грозном. Включили телефоны, и узнали эту трагичную новость. Все ребята в шоке. Пока мы не можем сказать, где и когда пройдет прощание с Ярцевым, мало времени прошло. Но разумеется, клуб возьмет на себя всю организацию", — сказал Зеленов.