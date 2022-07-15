Дзюба провел переговоры с «Сочи» и остался недоволен зарплатой

Российский форвард Артем Дзюба, ныне находящийся в статусе свободного агента, провел переговоры с «Сочи», сообщает портал Metaratings.ru. По информации издания, 33-летний футболист пока не дал согласие на переход.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Артём Соболев/NEWS.ru

В переговорах между «Сочи» и Дзюбой возникли несколько сложностей. Клуб предложил нападающему зарплату в €1 млн за сезон плюс бонусы, сам игрок хотел бы зарабатывать больше. Кроме того, у него есть опасения, что команда довольно сильно ослабла по сравнению с предыдущим сезоном, после ухода Кассьерры и Родригао в «Зенит».

Во вторник, 12 июля, стало известно, что Дзюба прибыл в «Рубин». Он будет тренироваться с командой, пока не найдет клуб на будущий сезон. В мае нападающий покинул «Зенит».