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1 час назад

«Зенит» потерял очки в первом матче РПЛ, сыграв вничью с «Химками»

Чемпионат.comиещё 2

Сегодня, 15 июля, на стадионе «Арена Химки» открылся сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. В первом матче «Химки» на домашнем поле сыграли с действующим чемпионом лиги «Зенитом». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» потерял очки в первом матче РПЛ
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

На 17-й минуте Вендел с передачи Клаудиньо забил первый мяч в новом сезоне, не оставив шансов вратарю химчан Илье Лантратову. На 85-й минуте Резиуан Мирзов с передачи Александра Долгова сравнял счёт в матче после удара из-за пределов штрафной.

Обслуживали матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогали ему Алексей Воронцов и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр был Евгений Буланов. Судьями VAR — Анатолий Жабченко и Илья Елеференко. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

Футбол,Евгений Буланов,Анатолий Жабченко,Илья Елеференко,Резиуан Мирзов,Илья Лантратов,Дмитрий Чельцов,Александр Долгов,Алексей Воронцов,Зенит,
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