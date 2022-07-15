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1 час назад

Фанаты «Зенита» покинули трибуны в матче с «Химками» после фразы «спасибо большое»

Чемпионат.com

Сегодня, 15 июля, на стадионе «Арена Химки» открылся сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. В первом матче «Химки» на домашнем поле играют с действующим чемпионом лиги «Зенитом».

Фанаты «Зенита» покинули трибуны в матче с «Химками» после фразы «спасибо большое»
Фото: «ЧЕМПИОНАТ»«ЧЕМПИОНАТ»

На 73-й минуте игры болельщики гостевой команды с фразой «спасибо большое» покинули свой сектор. До этого фанаты «Зенита» выкрикивали заряды против «карты болельщика» (Fan ID). В начале матча болельщики команды из Санкт-Петербурга почтили память ушедших сегодня, 15 июля, Георгия Ярцева и Александра Козлова.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогают ему Алексей Воронцов и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Евгений Буланов. Судьи VAR — Анатолий Жабченко и Илья Елеференко. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

Футбол,Евгений Буланов,Анатолий Жабченко,Илья Елеференко,Дмитрий Чельцов,Алексей Воронцов,Георгий Ярцев,Александр Козлов,Зенит,
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