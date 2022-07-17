Левандовски отреагировал на свой переход в «Барселону»

Польский нападающий Роберт Левандовски перешел в «Барселону». Новость об этом накануне сообщила пресс-служба каталонцев, заявив о достижении договоренности по трансферу игрока.

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Форвард сборной Польши успел отреагировать на свой переход, дав краткий комментарий испанскому журналистку, спросившему о его состоянии.

«Да, я счастлив», - отметил нападающий.

В ближайшее время Роберт вместе с новой командой отправится в выездное турне по США, проведет медобследование и подпишет с «сине-гранатовыми» контракт.