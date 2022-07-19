ЦСКА договорился о трансфере игрока "Интернасьонала" Мойзеса

Московский ЦСКА договорился о трансфере защитника бразильского "Интернасьонала" Мойзеса, сообщил журналист Кристиано Силва в соцсетях. Отмечается, что красно-синие арендуют футболиста до лета 2023 года, к этому времени закончится его контракт с бразильской командой. "Интернасьонал" получит за сделку €2 млн.

Фото: РПЛ РПЛ

Напомним, ЦСКА одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль, который реализовал пенальти. В следующем туре армейцы сыграют с "Сочи". Встреча состоится 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.