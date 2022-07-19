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1 час назад

ЦСКА договорился о трансфере игрока "Интернасьонала" Мойзеса

Газета.Ruиещё 4

Московский ЦСКА договорился о трансфере защитника бразильского "Интернасьонала" Мойзеса, сообщил журналист Кристиано Силва в соцсетях. Отмечается, что красно-синие арендуют футболиста до лета 2023 года, к этому времени закончится его контракт с бразильской командой. "Интернасьонал" получит за сделку €2 млн.

ЦСКА договорился о трансфере игрока "Интернасьонала" Мойзеса
Фото: РПЛРПЛ

Напомним, ЦСКА одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль, который реализовал пенальти. В следующем туре армейцы сыграют с "Сочи". Встреча состоится 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Фиорентины" Эрик Пульгар может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Итальянский клуб собирается расстаться с чилийским футболистом из-за намерения приобрести игрока обороны "Шахтера" Додо. Пульгар уже получил предложение от ЦСКА.

Футбол,Хорхе Карраскаль,Эрик Пульгар,Иван Обляков,
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