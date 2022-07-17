Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+29° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче 1-го тура РПЛ

Чемпионат.comиещё 6

Сегодня, 17 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» встретилось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой сочинцев со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче 1-го тура РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сочи» открыл счёт на 35-й минуте – автором дебютного гола стал Ибрагим Цаллагов. На 37-й минуте сочинцы удвоили своё преимущество усилиями Владислава Сарвели. На 51-й минуте «Торпедо» отыграло один мяч – автоголом отметился игрок «Сочи» Ванья Дркушич. Однако полноценно переломить ход встречи не удалось. В концовке матча, на 90+4-й минуте, Георгий Мелкадзе забил третий гол «Сочи». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». Московское «Торпедо» получило право выступить в элитном дивизионе страны после победы в Футбольной национальной лиге (ныне — Первая лига).

Футбол,Ванья Дркушич,Владислав Сарвели,Ибрагим Цаллагов,Георгий Мелкадзе,Сергей Иванов,Торпедо,Динамо,Зенит,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители