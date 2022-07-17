«Динамо» презентовало кампанию к юбилейному сезону

Мы – это наша история и наши легенды. Мы не знали лично Льва Яшина, но узнаём в нем себя. Мы не помним стадиона без козырьков, но точно знаем, где находится Старый Запад. Мы – это сто лет футбола. И мы отметим этот праздник на все сто!