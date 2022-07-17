Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
27 минут назад

«Динамо» презентовало кампанию к юбилейному сезону. В этом году клубу исполняется 100 лет

Чемпионат.com

Московское «Динамо» на своём официальном сайте презентовало коммуникационную кампанию на сезон-2022/2023. В этом футбольном цикле клубу исполнится 100 лет с момента создания.

«Динамо» презентовало кампанию к юбилейному сезону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В честь столетия клуба «Динамо» обновило визуальный стиль коммуникаций, а также вернуло в него историческую фигуру вертикального ромба с командной эмблемы.

«Наступающий сезон для нашего клуба будет особенным – мы хотим сделать столетний юбилей запоминающимся и запускаем новую коммуникационную кампанию «На все сто!».

Мы не терпим полумер и не привыкли работать вполсилы. Мы упрямы, играем с огнём и страстью: зажигаемся, чтобы перевернуть игру, и отдаём себя, чтобы вырвать победу. Добиваемся результата и играем на все сто!

Мы – это наш город, его люди и его культура. Мы встречаем рассветы, открываем новые места и открываемся сами. Нам многое незнакомо, но ничто не чуждо. Празднуя столетие, мы празднуем жизнь. И живём на все сто!

Мы – это наша история и наши легенды. Мы не знали лично Льва Яшина, но узнаём в нем себя. Мы не помним стадиона без козырьков, но точно знаем, где находится Старый Запад. Мы – это сто лет футбола. И мы отметим этот праздник на все сто!

В течение сезона мы будем рассказывать вам о том, как мы менялись, кем мы стали за этот век, какими будем и какими были всегда: молодыми, выдающимися и современными. Играй на все сто! Поддерживай на все сто! Люби «Динамо» на все сто!» — написала пресс-служба «Динамо».

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». Второе место в таблице занял «Сочи».

Футбол,Лев Яшин,Динамо,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители