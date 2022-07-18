Аршавин раскритиковал решение "Пари НН" по Кержакову

Заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уходе своего бывшего товарища по команде Александра Кержакова с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород». Сейчас специалист без работы.
«Честно, он много не объяснял. Просто сказал, что контракт с ним не продлевают, все. Думаю, что он расстроен и опечален. На мой взгляд, это неспортивное решение. Команда поменялась, если мы говорим о «Нижнем Новгороде». Посмотрим, как Галактионов будет работать с командой, мне кажется, она усилилась. Будет проще сохранить место, чем в прошлом году», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
«Пари Нижний Новгород» под руководством Кержакова в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) занял 11-е место в турнирной таблице, заработав 33 очка. Таким образом, команда Кержакова избежала попадания в зону стыковых матчей за право остаться в чемпионате России в первом же сезоне после выхода в высший дивизион страны из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).