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1 час назад

Аршавин назвал неспортивным решение "Пари НН" об уходе Кержакова

Газета.Ruиещё 4

Заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уходе своего бывшего товарища по команде Александра Кержакова с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород». Сейчас специалист без работы.

Аршавин раскритиковал решение "Пари НН" по Кержакову
Фото: Michael Probst/APMichael Probst/AP

«Честно, он много не объяснял. Просто сказал, что контракт с ним не продлевают, все. Думаю, что он расстроен и опечален. На мой взгляд, это неспортивное решение. Команда поменялась, если мы говорим о «Нижнем Новгороде». Посмотрим, как Галактионов будет работать с командой, мне кажется, она усилилась. Будет проще сохранить место, чем в прошлом году», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» под руководством Кержакова в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) занял 11-е место в турнирной таблице, заработав 33 очка. Таким образом, команда Кержакова избежала попадания в зону стыковых матчей за право остаться в чемпионате России в первом же сезоне после выхода в высший дивизион страны из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Футбол,Андрей Аршавин,Александр Кержаков,Зенит,
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