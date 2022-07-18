Аршавин раскритиковал решение "Пари НН" по Кержакову

«Честно, он много не объяснял. Просто сказал, что контракт с ним не продлевают, все. Думаю, что он расстроен и опечален. На мой взгляд, это неспортивное решение. Команда поменялась, если мы говорим о «Нижнем Новгороде». Посмотрим, как Галактионов будет работать с командой, мне кажется, она усилилась. Будет проще сохранить место, чем в прошлом году», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».