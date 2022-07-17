Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

«Химки» объявили об уходе защитника Эльмира Набиуллина

Чемпионат.com

Защитник Эльмир Набиуллин покинул «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Защитник Эльмир Набиуллин покинул «Химки»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Клуб благодарит Эльмира за время в команде, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».

Напомним, Набиуллин перешёл в «Химки» из «Сочи» в 2021 году. Ранее футболист защищал цвета казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита». В минувшем сезоне 27-летний Набиуллин принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи.

В матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» сыграли вничью с «Зенитом». Встреча прошла 15 июля в Химках и завершилась со счётом 1:1.

Футбол,Эльмир Набиуллин,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители