Защитник Эльмир Набиуллин покинул «Химки»

«Клуб благодарит Эльмира за время в команде, желает удачи и больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».

Напомним, Набиуллин перешёл в «Химки» из «Сочи» в 2021 году. Ранее футболист защищал цвета казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита». В минувшем сезоне 27-летний Набиуллин принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи.