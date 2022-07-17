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54 минуты назад

"Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с "Аяксом" о переходе футболиста Мартинеса

ТАСС

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с "Аяксом" из Нидерландов о переходе аргентинского защитника Лисандро Мартинеса. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.

"МЮ" достиг соглашения с "Аяксом" о переходе Мартинеса
Фото: © EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO© EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO

Отмечается, что контракт будет подписан после успешного прохождения игроком медицинского обследования, согласования с ним личных условий и выполнения требований для получения въездной визы. Детали сделки не сообщаются.

По данным газеты Daily Mail, Мартинес подпишет пятилетний контракт с возможностью продления на один год и будет получать около €140 тыс. в неделю, "Манчестер Юнайтед" заплатит за трансфер €55 млн, еще €10 млн предусмотрены в виде бонусов.

Мартинесу 24 года, он выступал за "Аякс" с 2019 года. За клуб защитник провел 118 матчей в различных турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач. В составе "Аякса" аргентинец дважды стал чемпионом Нидерландов и по одному разу выиграл кубок и суперкубок страны. За сборную Аргентины футболист принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями, вместе с национальной командой выиграл Кубок Америки в 2021 году.

В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил мадридскому "Атлетико" по сумме двух матчей (1:1, 0:1). В новом сезоне команда выступит на групповом этапе Лиги Европы.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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