Спортивный директор футбольного клуба «Фиорентина» Даниэле Праде назвал покупку российского футболиста Александра Кокорина ошибкой. Его слова приводит fiorentina.it.

«Покупка Кокорина была ошибкой, за которую я беру на себя ответственность. Однако в последнее время он играет хорошо. Поэтому мы хотим оценить его еще раз», - пояснил Праде.

При этом в июле Кокорин перенес коронавирус. Он должен присоединиться к команде после того, как получит отрицательный тест.

По данным La Nazione, несмотря на заявление Даниэле Праде об улучшении игры российского футболиста, клуб зимой планирует вновь попробовать разорвать соглашение с ним.

Напомним, что контракт Александра Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне нападающий провел семь матчей, но в каких-либо результативных действиях отметиться не смог.