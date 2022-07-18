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1 час назад

В итальянской «Фиорентине» назвали ошибкой приобретение Кокорина

Мария Иванова

Спортивный директор футбольного клуба «Фиорентина» Даниэле Праде назвал покупку российского футболиста Александра Кокорина ошибкой. Его слова приводит fiorentina.it.

«Покупка Кокорина была ошибкой, за которую я беру на себя ответственность. Однако в последнее время он играет хорошо. Поэтому мы хотим оценить его еще раз», - пояснил Праде.

При этом в июле Кокорин перенес коронавирус. Он должен присоединиться к команде после того, как получит отрицательный тест.

По данным La Nazione, несмотря на заявление Даниэле Праде об улучшении игры российского футболиста, клуб зимой планирует вновь попробовать разорвать соглашение с ним.

Напомним, что контракт Александра Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне нападающий провел семь матчей, но в каких-либо результативных действиях отметиться не смог.

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Также итальянский клуб сообщил, что у Кокорина есть несколько предложений от российских футбольных клубов. Однако в России такую информацию опровергли.

Футбол,Видео,Александр Кокорин,
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