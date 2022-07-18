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1 час назад

Минспорта РФ планирует создать чемпионат для команд Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья, Абхазии и Южной Осетии. Первый сезон – в 2023-м

Sports.ru

В Минспорта РФ объявили о планах создать единый чемпионат для команд Крыма и дружественных республик.

В Минспорта продумывают чемпионат для команд Крыма и дружественных республик
Фото: Sports.ruSports.ru

Заместитель министра спорта Одес Байсултанов сообщил, что такое решение было принято на совещании в ДНР.

«Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей Национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединенного чемпионата.

По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках. Речь идет об отдельной структуре, которая будет создана по инициативе Министерства спорта РФ. Она не будет относиться к структурам РФС, который, собственно, является членом ФИФА и УЕФА.

Помимо премьер-лиги лучших футбольных команд, будут привлечены еще два старших возраста в академиях футбола, чтобы эти дети, которые в будущем потенциально идут в премьер-лигу, тоже имели возможность соревноваться. Премьер-лига – это основное направление.

Проведение чемпионата запланировано на март-ноябрь 2023 года. Эти же сроки актуальны и для юношей. Но перед соревнованиями обязательно пройдут сборы.

В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации», – сказал Байсултанов.

Футбол,Одес Байсултанов,Минспорт России,РФС,УЕФА,
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