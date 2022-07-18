"Химки" готовы принять Дзюбу при одном условии

«Если они снизятся и будут соответствовать нашим возможностям, мы бы его, конечно же, рассмотрели. Хотя у нас высокий фактурный нападающий Илья Садыгов. Но чем больше нападающих, тем лучше», — приводит слова Терюшкова Metaratings.