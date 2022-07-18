Бушманов рассказал, как Карпин пнул его ногой в глаз

Экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов вспомнил историю про главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина. Его слова передает «Чемпионат».
«Как Карпин разбил мне лицо? В Америке играли турнир. Я боролся вверху с нападающим, а Валера, не видя меня, пытался вынести мяч через себя. Ну и зарядил мне ногой в глаз. Было много крови, зашивали, фингал натек. Ничего страшного, игровой момент», — рассказал Бушманов.
53-летний Карпин прошлым летом возглавил сборную России. Некоторое время он совмещал должности в национальной команде и «Ростове», однако позднее сосредоточился на сборной.
После того, как против российского футбола были введены санкции Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Карпин вернулся в «Ростов», сохранив за собой должность главного тренера сборной.
Ранее сообщалось, что Карпин продлил контракт с «Ростовом» на четыре года.