Бушманов рассказал, как Карпин пнул его ногой в глаз

«Как Карпин разбил мне лицо? В Америке играли турнир. Я боролся вверху с нападающим, а Валера, не видя меня, пытался вынести мяч через себя. Ну и зарядил мне ногой в глаз. Было много крови, зашивали, фингал натек. Ничего страшного, игровой момент», — рассказал Бушманов.