Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на слухи о продаже Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг опроверг слухи о том, что португальский форвард Криштиану Роналду собирается покинуть клуб. Об этом пишет издание «Газета.ру».
«Криштиану Роналду не продается. Я приходил в клуб, планируя работать с ним. И с тех пор ничего не изменилось. Я проинформирован о сложившейся ситуации. У него еще год контракта с клубом. Может ли он остаться после этого сезона? Да», — заявил тренер.
Слухи о желании Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед» стали разрастаться в мае. В качестве возможной причины называют низкую результативность клуба по итогам прошлого сезона Английской премьер-лиги. Тогда «Манчестер Юнайтед» занял только шестую строчку в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. При этом сам Роналду не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, а в сегодняшней ситуации у спортсмена есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.
Напомним, что ранее Роналду по «семейным причинам» не полетел со своей командой в Бангкок, где «Манчестер Юнайтед» проводит предсезонный тур. Ранее Роналду по этой же причине пропустил ряд тренировок клуба в рамках предсезонных сборов.