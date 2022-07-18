Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на слухи о продаже Роналду

«Криштиану Роналду не продается. Я приходил в клуб, планируя работать с ним. И с тех пор ничего не изменилось. Я проинформирован о сложившейся ситуации. У него еще год контракта с клубом. Может ли он остаться после этого сезона? Да», — заявил тренер.

Слухи о желании Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед» стали разрастаться в мае. В качестве возможной причины называют низкую результативность клуба по итогам прошлого сезона Английской премьер-лиги. Тогда «Манчестер Юнайтед» занял только шестую строчку в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. При этом сам Роналду не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, а в сегодняшней ситуации у спортсмена есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.