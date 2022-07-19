Легионер «Зенита» отказался покидать Россию

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел отказался воспользоваться разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и покинуть Россию. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в своем Twitter.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Клубу удалось договориться с 24-летним хавбеком о новом контракте и таким образом удержать его в команде. Вендел решил не возвращаться на родину, где ему предлагали выступления в составе местного «Фламенго». Отмечается, что клуб российской премьер-лиги (РПЛ) улучшил финансовые условия в новом соглашении.

10 июля один из тренеров «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что ни один из легионеров клуба не изъявил желания покинуть команду. В июле сообщалось об интересе к Венделу со стороны «Эвертона» и «Наполи».