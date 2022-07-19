Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» проводит предсезонную подготовку в Японии. На одной из тренировок нападающий команды Неймар решил подшутить над детьми, посетивших занятие. Во время работы с мячом он замахнулся ногой в сторону ребят, показав, что планирует направить в их сторону мяч. Один из мальчиков содрогнулся, а у бразильского футболиста этот эпизод вызвал улыбку.