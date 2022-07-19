В Москве задержали бывшего футболиста "Анжи"

Бывшего футболиста клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Махача Гаджиева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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34-летний экс-футболист находился в федеральном розыске с конца 2021 года. Отмечается, что Гаджиева изначально задержали для проверки документов. Теперь решается вопрос транспортировки бывшего нападающего «Анжи» в Дагестан.

В 2017 году Гаджиев был приговорен к двум годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве. Он не выступает с 2014 года.