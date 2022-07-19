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1 час назад

Бывшего футболиста РПЛ задержали в Москве

Lenta.ruиещё 13

Бывшего футболиста клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Махача Гаджиева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Москве задержали бывшего футболиста "Анжи"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

34-летний экс-футболист находился в федеральном розыске с конца 2021 года. Отмечается, что Гаджиева изначально задержали для проверки документов. Теперь решается вопрос транспортировки бывшего нападающего «Анжи» в Дагестан.

В 2017 году Гаджиев был приговорен к двум годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве. Он не выступает с 2014 года.

Гаджиев известен по выступлениям за «Крылья Советов», «Сатурн», «Анжи», «Амкар». С 2003 по 2004 год он находился в системе столичного «Спартака». Хавбек привлекался к играм за юношескую сборную России.

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