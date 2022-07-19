Футболиста «Милана» Бакайоко жестко задержали в Италии

Машину игрока итальянского футбольного клуба «Милан» Тимуэ Бакайоко остановили полицейские, которые обыскали спортсмена. Как сообщает агентство ANSA, инцидент произошел еще 3 июля.

В Сети распространились кадры, на котором правоохранители в грубой форме задерживают Бакайоко. Девушка-полицейская направила пистолет в салон автомобиля, пока ее коллега скручивал спортсмена. После к ним подошел третий полицейский и что-то сказал, из-за чего футболиста отпустили, предварительно похлопав его по спине.

Выяснилось, что машину полузащитника остановили по ошибке, поскольку он и другой человек в салоне были похожи на темнокожих людей, которые находились в розыске по подозрению в распространении наркотиков. Из-за того что ориентировке фигурировало возможное наличие огнестрельного оружия у преступников, полицейские работали с пистолетами в руках.