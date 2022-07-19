Жена Ярцева обратилась ко всем пришедшим на прощание с мужем

«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришёл, поблагодарить руководство «Спартака», болельщиков. Мы даже не ожидали, что будет такая искренняя и настоящая церемония. Мы очень вам благодарны, что вы все с нами», — передаёт слова Ярцевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.