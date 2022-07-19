У рекордсмена Лиги чемпионов обнаружили опухоль яичка

18 июля после тренировки Аллер пожаловался на плохое самочувствие. После обследования врачи смогли обнаружить опухоль. Дальнейшие обследования и лечение пройдут в специализированном медицинском учреждении в ближайшие дни.

В клубе подчеркнули, что эти известия стали шоком для футболиста и его близких.

«Семья "Боруссии" надеется, что Себастьян полностью выздоровеет как можно скорее и что мы скоро снова сможем его обнять. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему наилучшее лечение», — заявил спортивный директор клуба Себастьян Кель .

Напомним, что Аллер перешел в клуб из «Аякса» в начале июля. Футболист подписал соглашение до 30 июня 2026 года. За прошлую команду он провел 65 матчей и забил 47 голов, став двукратным чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны. Кроме того, он побил рекорд бывшего форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда, забив десять мячей в первых шести матчах Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022 года.