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29 минут назад

У рекордсмена Лиги чемпионов обнаружили опухоль яичка

Никита Бородкин

У футболиста «Боруссии» Себастьяна Аллера обнаружили опухоль яичка. Как сообщает пресс-служба дортмундскго клуба на своем сайте, 28-летнего спортсмена отправили на лечение.

У рекордсмена Лиги чемпионов обнаружили опухоль яичка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

18 июля после тренировки Аллер пожаловался на плохое самочувствие. После обследования врачи смогли обнаружить опухоль. Дальнейшие обследования и лечение пройдут в специализированном медицинском учреждении в ближайшие дни.

В клубе подчеркнули, что эти известия стали шоком для футболиста и его близких.

«Семья "Боруссии" надеется, что Себастьян полностью выздоровеет как можно скорее и что мы скоро снова сможем его обнять. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему наилучшее лечение», — заявил спортивный директор клуба Себастьян Кель.

Напомним, что Аллер перешел в клуб из «Аякса» в начале июля. Футболист подписал соглашение до 30 июня 2026 года. За прошлую команду он провел 65 матчей и забил 47 голов, став двукратным чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны. Кроме того, он побил рекорд бывшего форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда, забив десять мячей в первых шести матчах Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022 года.

Футбол,Себастьян Кель,
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