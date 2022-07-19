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1 час назад

Махача Гаджиева задержали в Москве

Никита Бородкин

В Москве задержали футболиста, бывшего члена «Анжи» Махача Гаджиева. Как сообщает «Чемпионат.com», он подозревается в мошенничестве и находился в розыске с 2021 года.

Экс-футболиста "Анжи" задержали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас Гаджиев ждет прибытия конвоя, который доставит его в Махачкалу — именно местное отделение полиции объявило его в розыск. Детали возбужденного правоохранителями дела пока неизвестны.

Напомним, что за свою карьеру 34-летний Гаджиев выступал за дубль «Спартака», «Крылья Советов», «Сатурн», «Рубин», «Анжи», «Таврию» и «Амкар». Кроме того, играл за юношескую сборную России, а также получал вызов в молодёжную команду.

Отметим, что в 2017 году Гаджиев уже был осужден на два года условно за мошенничество.

Футбол,Махач Гаджиев,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Спартак,
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