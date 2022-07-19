Бруно Фукс вернулся в расположение ЦСКА

«Привет! Я вернулся!» — сказал Фукс в видео на телеграм-канале армейского клуба.

Напомним, Бруно Фукс перешёл в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» летом 2020 года. Сумма сделки — € 8 млн. За армейцев защитник провёл 11 матчей и ещё одну игру — за дубль команды. В матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Во втором матче чемпионата армейцы встретятся с футбольным клубом «Сочи». Встреча состоится в Москве в субботу, 13 июля.