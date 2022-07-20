«Барселона» установила отступные за Левандовски в размере €500 млн

Каталонская «Барселона» установила отступные за новичка команды Роберта Левандовски в размере €500 млн, передает официальный сайт сине-гранатовых.

«Барселона» заплатила за трансфер польского нападающего €45 млн плюс 5 млн в качестве бонусов.

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Он уже трижды опоздал на тренировку своего клуба перед стартом сезона. 16 июля стало известно о подписании поляком контракта с «Барселоной».

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария» вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей).

Контрактное соглашение польского форварда с «Баварией» было рассчитано до лета 2023 года.