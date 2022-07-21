Британский журналист уговаривает Роналду перейти в «Арсенал»

— Болельщики «Арсенала» должны знать, что я делаю все, что в моих силах, чтобы попытаться убедить его перейти в «Арсенал». Он был близок к переходу в «Арсенал» в 18 лет, когда собирался подписать контракт с Арсеном Венгером, но в последнюю минуту Роналду разгромил «Юнайтед» в товарищеском матче в составе лиссабонского «Спортинга», и Алекс Фергюсон не успокоился, пока не подписал его, — приводит слова Моргана talkSPORT.