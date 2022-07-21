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29 минут назад

Известный британский журналист заявил, что уговаривает Роналду перейти в «Арсенал»

Матч ТВиещё 1

Известный журналист Пирс Морган сообщил фанатам «Арсенала», что он добивается, чтобы форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду присоединился к лондонцам перед новым сезоном.

Британский журналист уговаривает Роналду перейти в «Арсенал»
Фото: ReutersReuters

— Болельщики «Арсенала» должны знать, что я делаю все, что в моих силах, чтобы попытаться убедить его перейти в «Арсенал». Он был близок к переходу в «Арсенал» в 18 лет, когда собирался подписать контракт с Арсеном Венгером, но в последнюю минуту Роналду разгромил «Юнайтед» в товарищеском матче в составе лиссабонского «Спортинга», и Алекс Фергюсон не успокоился, пока не подписал его, — приводит слова Моргана talkSPORT.

Журналист добавил, что Криштиану Роналду «мысленно» ушел из «Манчестер Юнайтед».

Роналду перешел в «МЮ» в августе 2021 года. Он подписал контракт до конца июня 2023-го с опцией продления еще на сезон. В минувшем сезоне 37-летний португалец провел 38 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативные передачи.

Футбол,Пирс Морган,Криштиану Роналду,Алекс Фергюсон,Арсен Венгер,Манчестер Юнайтед,
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