Семак оценил готовность новых футболистов "Зенита" Ивана и Мантуана

Вратарь Иван Куарежма да Силва уже готов играть за петербургский футбольный клуб "Зенит", а по полузащитнику Густаво Мантуану тренерский штаб должен понять, сколько времени займет его реабилитация. Об этом журналистам в среду рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
"Иван в принципе уже готов, ему нужно только войти в режим, адаптироваться. С Мантуаном ситуация сложнее. Нужно понять, сколько ему потребуется для реабилитации. Что касается игроков, то это нормальное усиление. Хорошо их оцениваю, однозначно составят конкуренцию", - заявил Семак.
"Что касается Мантуана, то травмы мешали ему показать, на что он способен. Хотя все юношеские сборные, которые он прошел в Бразилии, и те выводы, которые делали специалисты, позволяют нам надеяться, что при отсутствии травм этот игрок может потенциально помочь. Если говорить о Иване, то при конкуренции было сложно ему играть. Но, если он будет сильнее, в нынешних условиях и при лимите на легионеров сможем использовать обоих", - добавил тренер.
29 июня "Зенит" объявил об аренде бразильского нападающего Юри Алберто в "Коринтианс". В обратном направлении на правах аренды перешли вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан, которые 19 июля подписали соглашения с "Зенитом".
Мантуан является воспитанником "Коринтианса". За клуб он провел 42 матча, забив пять голов и отдав одну передачу. Куарежма да Силва перешел в "Коринтианс" в январе нынешнего года из бразильского клуба "Понте Прета", воспитанником которого является.