Семак оценил готовность новых футболистов "Зенита" Ивана и Мантуана

"Что касается Мантуана, то травмы мешали ему показать, на что он способен. Хотя все юношеские сборные, которые он прошел в Бразилии, и те выводы, которые делали специалисты, позволяют нам надеяться, что при отсутствии травм этот игрок может потенциально помочь. Если говорить о Иване, то при конкуренции было сложно ему играть. Но, если он будет сильнее, в нынешних условиях и при лимите на легионеров сможем использовать обоих", - добавил тренер.