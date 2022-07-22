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43 минуты назад

ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в бразильский «Сантос»

Чемпионат.comиещё 4

Московский футбольный клуб ЦСКА заблокировал переход 31-летнего защитника Марио Фернандеса в бразильский клуб «Сантос», сообщает Global Esporte.

ЦСКА заблокировал переход Фернандеса в «Сантос»
Фото: ТАССТАСС

Контракт игрока с армейцами был приостановлен в мае, Марио хотел вернуться в Бразилию по личным причинам.

В связи с этим в переговоры по трансферу защитника включился «Сантос», однако, как сообщает источник, ЦСКА не согласился на переход игрока. Переговоры были прерваны.

Напомним, Марио Фернандес выступал за армейцев с лета 2012 года. Тогда игрок перешёл из бразильского «Гремио» за € 10,5 млн.

Защитник провёл за ЦСКА 329 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 47 голевых передач.

В 2018 году Марио Фернандес был признан Заслуженным мастером спорта России.

Футбол,Марио Фернандес,
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