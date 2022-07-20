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1 час назад

Пятикратный чемпион Италии Пауло Дибала стал игроком футбольного клуба "Рома"

ТАСС

Итальянский футбольный клуб "Рома" подписал соглашение с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Об этом в среду сообщает пресс-служба "Ромы".

Дибала официально стал игроком «Ромы»
Фото: EPAEPA

Контракт с аргентинцем рассчитан на три года.

Дибале 28 лет, с 2015 года он выступал за "Ювентус", в который перешел из "Палермо". В составе "Ювентуса" аргентинец стал пятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка Италии. За туринскую команду форвард провел 293 матча, забив 115 мячей и отдав 48 передач. В составе национальной сборной он стал победителем "Финалиссимы" в 2022 году.

"Рома" в прошлом сезоне заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Также подопечные Жозе Моуриньо стали победителями Лиги конференций.

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