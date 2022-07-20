Дибала официально стал игроком «Ромы»

Дибале 28 лет, с 2015 года он выступал за "Ювентус", в который перешел из "Палермо". В составе "Ювентуса" аргентинец стал пятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка Италии. За туринскую команду форвард провел 293 матча, забив 115 мячей и отдав 48 передач. В составе национальной сборной он стал победителем "Финалиссимы" в 2022 году.