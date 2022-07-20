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2 часа назад

​«Краснодар» объявил о трансфере сербского полузащитника

Евро-футбол.Руиещё 1

Пресс-служба «Краснодара» порадовала фанатов клуба новостью о пополнении в составе. Команду усилил полузащитник Михайло Баньяц. 22-летний серб прошёл медицинское обследование и заключил с «быками» трудовое соглашение. Оно рассчитано до завершения футбольного сезона 2025/2026.

​«Краснодар» объявил о трансфере сербского полузащитника
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

За «Краснодар» Михайло Баньяц будет выступать под номером 14.

Отметим, что ранее Михайло Баньяц играл в футбол исключительно в родной Сербии.

Ближайшим соперником «Краснодара» в Российской премьер-лиге будет «Спартак». Команды сразятся в ближайшую субботу, 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Футбол,Спартак,
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