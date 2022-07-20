​«Краснодар» объявил о трансфере сербского полузащитника

Пресс-служба «Краснодара» порадовала фанатов клуба новостью о пополнении в составе. Команду усилил полузащитник Михайло Баньяц. 22-летний серб прошёл медицинское обследование и заключил с «быками» трудовое соглашение. Оно рассчитано до завершения футбольного сезона 2025/2026.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

За «Краснодар» Михайло Баньяц будет выступать под номером 14.

Отметим, что ранее Михайло Баньяц играл в футбол исключительно в родной Сербии.