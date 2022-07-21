Бразильский защитник Мойзес подтвердил переход в ЦСКА

«Они уже договорились между клубами, кажется, это была моя последняя игра в футболке «Интернасьоналя». Теперь ждите, что скажет мой менеджер, в тот день, когда я собираюсь переехать. У нас была договоренность, что я буду играть до матча с «Палмейрасом». Но я думаю, что это была моя последняя игра», — приводит слова Мойзеса Globo Esporte.