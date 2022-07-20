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28 минут назад

«Крылья Советов» опровергли информацию о нахождении Пиняева в реанимации

Елена Прошина

Пресс-служба футбольного клуба «Крылья Советов» сделала в Telegram-канале официальное заявление о ситуации с полузащитником Сергеем Пиняевым. В частности, в ФК опровергли информацию о нахождении спортсмена в реанимации.

«Крылья Советов» опровергли информацию о нахождении Пиняева в реанимации
Фото: KC-CAMAPA.RUKC-CAMAPA.RU

По сообщениям пресс-службы «Крыльев Советов», 19 июля Пиняев действительно почувствовал недомогание во время тренировки. Его сразу отправили в больницу и сейчас он находится на обследовании, уточнили в ФК.

При этом в клубе подчеркнули, что речи о реанимации не идет, данная информация не соответствует действительности.

«Ситуация находится под контролем медицинского штаба», — добавили в ФК.

Ранее сообщалось, что 17-летнего Пиняева увезли с тренировки в реанимацию. По данным СМИ, 17-летний футболист упал на газон и ему в легкое попала трава из-за чего ему стало плохо. Также отмечалось, что у Пиняева парализовало одну руку.

Футбол,Сергей Пиняев,Крылья Советов,
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