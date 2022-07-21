Защитник ЦСКА Гайич попросил не сравнивать его с Марио Фернандесом

«Меня уже часто просили сравнить себя с Марио, но я не люблю проводить какие-то параллели, тем более с такими серьезными игроками. Я всегда стараюсь отдавать максимум для команды, чтобы достичь цели. Будет потрясающе, если я смогу полностью заменить Марио в ЦСКА! Но каждый игрок особенный, поэтому не нужно этих сравнений с ним», — сказал Гайич.