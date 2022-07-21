Защитник ЦСКА Гайич попросил не сравнивать его с Марио Фернандесом

Защитник ЦСКА Милан Гайич, который будет играть на позиции ушедшего из московского клуба Марио Фернандеса, заявил, что не любит сравнений с другими игроками. Его слова передает «Чемпионат».
«Меня уже часто просили сравнить себя с Марио, но я не люблю проводить какие-то параллели, тем более с такими серьезными игроками. Я всегда стараюсь отдавать максимум для команды, чтобы достичь цели. Будет потрясающе, если я смогу полностью заменить Марио в ЦСКА! Но каждый игрок особенный, поэтому не нужно этих сравнений с ним», — сказал Гайич.
Контракт ЦСКА с сербским игроком рассчитан до 2025 года. До этого Гайич выступал за ОФК, «Бордо» и «Црвену Звезду». Также защитник является игроком сборной Сербии, в составе которой он дебютировал в 2021 году. В составе национальной команды до 20 лет он завоевал золото молодежного чемпионата мира — 2015.