Аршавин "замучает" тренера "Зенита" Семака

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о том, что собирается продвигать молодых футболистов из академии в основную команду. Его слова передают РИА «Новости».
«Мне кажется, сейчас есть ребята, которые могут залезть в основу «Зенита» напрямую. Кирилл Кравцов почти сделал это. Правда, ему тоже пришлось на полгода съездить в «Нижний Новгород» к Саше Кержакову. Собираюсь замучить Сергея Богдановича Семака, чтобы один-два игрока прошли путь из академии в основу напрямую», — сказал Аршавин.
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кравцов принял участие в 11 матчах, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
В первом туре чемпионата России «Зенит», который до этого завоевал четыре чемпионства подряд, сыграл на выезде с подмосковными «Химками». Встреча завершилась со счетом 1:1.