Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
37 минут назад

Игрокам ПСЖ запретили пользоваться телефонами во время приема пищи

Sports.tj

В «Пари Сен-Жермен» запретили пользоваться телефонами во время приема пищи, сообщает L’Equipe.

Игрокам ПСЖ запретили пользоваться телефонами
Фото: PSGPSG

По информации издания, главный тренер французского клуба Кристоф Галтье ввел новые правила в команде. Отныне также нельзя будет опаздывать на тренировки. Если кто-то опоздает на тренировку без уважительной причины, то к занятию допущен не будет.

В настоящее время ПСЖ проводит тур по Японии и готовится к новому сезону с помощью товарищеских матчей с клубами из этой страны. 20 июля подопечные Кристофа Галтье со счетом 2:1 обыграли «Кавасаки Фронтале» в Токио – по голу в каждом из таймов оформили соответственно Лионель Месси и Арно Калимуэндо.

«Пари Сен-Жермен» является действующим чемпионом Франции. Новый розыгрыш французской Лиги 1 начнется 5 августа. В матче первого тура чемпионата Франции сезона-2022/2023 ПСЖ сыграет с «Клермоном». Игра состоится 6 августа.

Футбол,Кристоф Галтье,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители