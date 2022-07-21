Игрокам ПСЖ запретили пользоваться телефонами

В «Пари Сен-Жермен» запретили пользоваться телефонами во время приема пищи, сообщает L’Equipe.

Фото: PSG PSG

По информации издания, главный тренер французского клуба Кристоф Галтье ввел новые правила в команде. Отныне также нельзя будет опаздывать на тренировки. Если кто-то опоздает на тренировку без уважительной причины, то к занятию допущен не будет.

В настоящее время ПСЖ проводит тур по Японии и готовится к новому сезону с помощью товарищеских матчей с клубами из этой страны. 20 июля подопечные Кристофа Галтье со счетом 2:1 обыграли «Кавасаки Фронтале» в Токио – по голу в каждом из таймов оформили соответственно Лионель Месси и Арно Калимуэндо.