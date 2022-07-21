Аршавин спрогнозировал, когда РПЛ вернется в еврокубки

«Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки – 2025 год.



Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами все будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим.



Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих», – сказал бывший капитан «Зенита» и сборной России.