"Зенит" подписал контракт с бразильским футболистом Венделом

Петербургский футбольный клуб "Зенит" заключил новый контракт с бразильским полузащитником Венделом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Зенита".

Венделу 24 года, он перешел в "Зенит" из португальского "Спортинга" в октябре 2020 года. Ранее он выступал за бразильский "Флуминенсе".

В составе "Зенита" Вендел провел 57 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал восемь голевых передач. Бразилец стал автором первого гола в нынешнем сезоне чемпионата России, открыв счет в матче первого тура с "Химками" (1:1). В составе "Зенита" полузащитник дважды стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны.