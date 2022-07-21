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2 часа назад

"Зенит" подписал новый контракт с бразильским футболистом Венделом

ТАСС

Петербургский футбольный клуб "Зенит" заключил новый контракт с бразильским полузащитником Венделом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Зенита".

"Зенит" подписал контракт с бразильским футболистом Венделом
Фото: ФК "Зенит"ФК "Зенит"

Срок нового соглашения рассчитан до 2027 года.

Венделу 24 года, он перешел в "Зенит" из португальского "Спортинга" в октябре 2020 года. Ранее он выступал за бразильский "Флуминенсе".

В составе "Зенита" Вендел провел 57 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал восемь голевых передач. Бразилец стал автором первого гола в нынешнем сезоне чемпионата России, открыв счет в матче первого тура с "Химками" (1:1). В составе "Зенита" полузащитник дважды стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны.

Футбол,Зенит,
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