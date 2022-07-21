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38 минут назад

«Кельн» попросил УЕФА исключить белорусские клубы из еврокубков

Sports.ruиещё 2

«Кельн» призвал УЕФА отстранить белорусские клубы от еврокубков.

Футбольный «Кельн» попросил УЕФА исключить белорусские клубы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свою позицию немецкая команда выразила в письме президенту УЕФА Александеру Чеферину.

Немецкий клуб мотивирует позицию тем, что власти Беларуси поддерживают Россию в конфликте с Украиной.

В заявлении на своем официальном сайте «Кельн» подчеркивает, что подобные действия белорусских властей нарушают ценности не только немецкого клуба, но и всего спорта.

«Кельн» в этом сезоне сыграет в Лиге конференций и может встретиться с одним из белорусских клубов.

Футбол,Александер Чеферин,УЕФА,
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