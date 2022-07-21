Футбольный «Кельн» попросил УЕФА исключить белорусские клубы

«Кельн» призвал УЕФА отстранить белорусские клубы от еврокубков.

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Свою позицию немецкая команда выразила в письме президенту УЕФА Александеру Чеферину.

Немецкий клуб мотивирует позицию тем, что власти Беларуси поддерживают Россию в конфликте с Украиной.

В заявлении на своем официальном сайте «Кельн» подчеркивает, что подобные действия белорусских властей нарушают ценности не только немецкого клуба, но и всего спорта.